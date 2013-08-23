У Корнацкого заявляют, что милиция мешает им собирать урожай подсолнечника

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Корнацкого.

"Сегодня утром милиция снова приехала на поля "Агрофирмы Корнацких", чтобы не давать собирать урожай подсолнечника", сообщает предприятие.

По информации сотрудников агрофирмы, сегодня правоохранители будут не только пытаться останавливать комбайны, но и арестовывать комбайнеров, которые вышли в поле, выполняя прямой письменный приказ и.о. генерального директора предприятия Владимира Бойко.

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При этом показательно, что к самому Бойко никто не обращался, никаких постановлений или решений суда не предоставлял, милиционеры вместе с судебным исполнителем просто приехали в поле и начали останавливать технику и запугивать простых рабочих.

"Уже сейчас в поля подтягиваются жители Чаусово-2, чтобы не допустить милицейского произвола", - сообщает агрофирма.

Как сообщал УНИАН, в июле во время сбора зерна произошла попытка силового захвата ООО «Агрофирма Корнацких» (село Чаусово-2 Первомайского района Николаевской области).

Когда охрана и сотрудники агрофирмы «отбили» первую волну захватчиков, тогда те открыли огонь из насосного ружья, одному из работников попали в пах, еще одному – в голову.

Корнацкий заявил, что нападением на его фирму руководит лично губернатор Николаевской области Круглов, который в свою очередь во всех интервью утверждает, что ООО «Агрофирма Корнацких» захватила землю в селе Чаусово-2 Первомайского района незаконно.

Справка УНИАН. Аркадий Корнацкий - кандидат в мажоритарном округе №132 (Первомайск, Николаевская обл.) от ВО “Батькивщина”, где ЦИК не смогла установить результаты выборов.

В ночь на 2 ноября 2012 года после первичного подсчета голосов в 132-м округе, когда лидировал представитель оппозиции Корнацкий, бойцы спецподразделения «Беркут» с представителями исполнительной службы изъяли в ОИК оригиналы протоколов участковых комиссий для передачи их в суд. По словам очевидцев, правоохранители силой выводили собравшихся из помещения ОИК, били оконные стекла.

5 ноября ЦИК принял постановление о невозможности установить результаты голосования на выборах 28 октября в пяти одномандатных округах, в частности, в округе №132.