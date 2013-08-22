Главное за день: обзор топ-новостей

Ситуация на рынке внешних займов для Украины ухудшается

Ситуация на рынке внешних заимствований ухудшается, и стоимость займов для Украины будет только расти, считают опрошенные УНИАН эксперты.

В России готовы отказаться от украинского авиапрома

В России рассматривают возможность полностью локализовать на территории страны выпуск самолетов Ан-124 «Руслан» и отказаться от выпуска Ан-70.

Два Януковича и Ахметов возглавили рейтинг самых влиятельных украинцев

Так, первая десятка рейтинга почти монополизирована окружением Януковича. Вторым в списке идет Ринат Ахметов, который, хотя уже и не является депутатом парламента, но зато обладает мощными активами - по данным издания, холдинг СКМ, принадлежащий Ахметову генерирует Украине треть всей валютной выручки.

В Донецке отменили концерт ко Дню шахтера

В связи с аварией в шахтоуправлении «Покровское», в результате которой погибли два горняка, отменен сегодняшний концерт в рамках торжественного собрания ко Дню шахтера в Донецке.

СМИ: В России начали эвакуацию из затопленного Хабаровска

Река Амур вблизи российской Хабаровска поднялась на уровень выше 700 сантиметров, вызвав первые отселения людей из этого города.

Правительство планирует подписать с Россией соглашение о "Русланах" осенью

Подписание соглашения о создании совместного российско-украинского предприятия по производству самолета Ан-124 «Руслан» планируется в сентябре-октябре 2013 во время заседания украинского-российского комитета по вопросам экономического сотрудничества.

«Динамо» выиграло у «Актобе» в первом матче плей-офф отбора Лиги Европы

В Актобе (Казахстан) завершился первый матч плей-офф квалификационного турнира Лиги Европы УЕФА, в котором киевское "Динамо" выиграло у "Актобе" со счетом 3:2.

Путин пригрозил "принять меры" в случае ассоциации Украины с Евросоюзом

"Если наши соседи (Украина) пойдут на существенную либерализацию таможенного режима с Евросоюзом, то на рынок Украины неизбежно хлынут товары весьма неплохие по качеству и по цене, но это приведет к тому, что они вытеснят из собственного украинского рынка товары именно украинского производства. Тогда странам Таможенного союза придется подумать о защитных мерах ", - заявил Путин.