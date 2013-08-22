В России готовы отказаться от украинского авиапрома

Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в интервью газете КоммерсантЪ.

"Проблема в том, что украинская сторона очень туго идет на соглашение по передаче нам согласия на модернизацию отдельных агрегатов этого самолета (Ан-124 "Руслан" - ред.). Но мы ждать больше не будем и воспользуемся мировым опытом", - сказал он.

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По мнению Рогозина, переговоры с Украиной застряли на "мертвой точке", и если решения не будет принято в ближайшее время, Россия просто вынуждена будет локализировать все производство у себя.

"Откажемся от их (украинцев - ред.) услуг полностью. С кем они будут работать? С китайцами? Китайцам продавать? Китай тоже в этом плане далеко продвинулся. Зачем им Украина?", - задался вопросом Рогозин.

Также вице-премьер РФ выразил сомнения в целесообразности выпуска Ан-70, у которого, по его словам, есть прямой российский конкурент - Ил-476, и порекомендовал украинской элите "определиться".

"Украине, ее политическому классу давно пора определиться, с кем они. С НАТО? С Россией? Пора уже прекратить, как та березка из песни, «гнуться и шататься». Рискну предположить, что будущее украинской индустрии есть только исключительно на пути глубокой кооперации с Россией. Нужна постоянная помощь, чтоб наконец разорвать порочный круг аварий и неудач", - подытожил Рогозин.