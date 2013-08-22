В Донецке отменили концерт ко Дню шахтера

13:44, 22 августа 2013
Общество
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Сегодняшний концерт ко Дню шахтера в Донецке отменен из-за аварии на шахте «Покровская»

На горизонте 815 м произошел обвал породы

В связи с аварией в шахтоуправлении «Покровское», вследствие которой погибли два горняка, отменен сегодняшний концерт в рамках торжественного собрания ко дню шахтера в Донецке.

Как передавал УНИАН, 21 августа в 16.20 в селе Удачное Красноармейского района Донецкой области в шахте ПАТ «Покровская» на горизонте 815 м произошел обвал породы, в результате чего погибли двое горняков.

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В 18.05 тела погибших были подняты на поверхность. Причина обвала устанавливается.

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