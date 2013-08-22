В Донецке отменили концерт ко Дню шахтера
13:44, 22 августа 2013Общество
5093
Сегодняшний концерт ко Дню шахтера в Донецке отменен из-за аварии на шахте «Покровская»
На горизонте 815 м произошел обвал породы
В связи с аварией в шахтоуправлении «Покровское», вследствие которой погибли два горняка, отменен сегодняшний концерт в рамках торжественного собрания ко дню шахтера в Донецке.
Как передавал УНИАН, 21 августа в 16.20 в селе Удачное Красноармейского района Донецкой области в шахте ПАТ «Покровская» на горизонте 815 м произошел обвал породы, в результате чего погибли двое горняков.
По теме: На Донбассе в ликвидированной шахте погибли два человека
В 18.05 тела погибших были подняты на поверхность. Причина обвала устанавливается.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter