Два Януковича и Ахметов возглавили рейтинг самых влиятельных украинцев

Издание констатирует, что с властью Януковича в стране по-прежнему никто не может сравниться по влиятельности - действующий президент возглавляет рейтинг пятый год подряд, сообщает korrespondent.net.

Так, первая десятка рейтинга почти монополизирована окружением Януковича. Вторым по списку идет Ринат Ахметов, который, хотя уже и не является депутатом парламента, но зато обладает мощными активами - по данным издания, принадлежащий Ахметову холдинг СКМ генерирует Украине треть всей валютной выручки.

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Замыкает первую тройку лидеров сын президента Александр Янукович - финансовая отчетность его корпорации МАКО говорит, что по итогам 2012 года группа почти удвоила размер чистых активов - они составили 970 млн грн против 505,5 млн годом ранее.

Единственным далеким от Януковича участником первой десятки стал Виталий Кличко (№10), президентский рейтинг которого, по данным опросов, сравним с рейтингом действующего главы государства.

Первая десятка рейтинга ТОП-100 самых влиятельных украинцев по версии журнала Корреспондент.

1. Виктор Янукович, Президент Украины

2. Ринат Ахметов, владелец Систем Кэпитал Менеджмент

3. Александр Янукович, собственник МАКО холдинга

4. Дмитрий Фирташ, глава совета директоров Group DF

5. Вадим Новинский, основной акционер группы Смарт-холдинг

6. Сергей Арбузов, первый вице-премьер-министр Украины

7. Сергей Левочкин, глава Администрации Президента Украины

8. Александр Клименко, министр доходов и сборов

9. Николай Азаров, премьер-министр Украины

10. Виталий Кличко, глава партии Удар, украинский боксер