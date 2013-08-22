МИД озвучил позицию Украины относительно возможного применения химоружия в Сирии

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

Как говорится в заявлении МИД, в Украине с глубокой обеспокоенностью восприняли сообщение мировых средств массовой информации о том, что в результате вооруженных столкновений с возможным применением ядовитых химических веществ в пригороде Дамаска 21 августа погибло и получило ранения значительное количество гражданских лиц, в том числе дети.

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МИД Украины выражает соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.