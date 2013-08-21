У Азарова замахнулись на «священную корову» России

Правительство Украины может проверить выполнение приватизационных условий собственником Лисичанского нефтеперерабатывающего завода — российской нефтяной компанией “Роснефть”, которая в конце прошлого года приобрела данный завод у компании ТНК-ВР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

“Есть варианты, что наше государство может посмотреть контракт относительно приватизационных моментов. Потому что в контракте было выписано, что это предприятие будет обеспечено работой, а люди будут обеспечены рабочими местами. Я считаю, что это крайняя мера, но мы на эту меру обращаем внимание”, - сказал Ставицкий.

Министр также уточнил, что речь о реприватизации Лисичанского НПЗ не идет, правительство лишь хочет, чтобы компания “Роснефть”, несмотря на то, что недавно приобрела данное предприятие у ТНК-ВР, выполняла ранее возложенные обязательства.

“Я против реприватизации. Я за либеральные отношения”, - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, Лисичанский НПЗ простаивает с весны 2012 года по инициативе предыдущего собственника – российско-британской компании ТНК-ВР.

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24 июля Ставицкий заявил, что запуск Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, принадлежащего российской компании “Роснефть”, может быть перенесен на февраль-март 2014 года. Ранее вице-премьер-министр Юрий Бойко заявлял, что собственник Лисичанского нефтеперерабатывающего завода - российская компания “Роснефть” обещает, что осенью 2013 г. завод, остановленный весной 2012 года, возобновит работу.

Лисичанский НПЗ является вторым по мощности нефтеперерабатывающим заводом в Украине, способным перерабатывать 16 млн тонн нефти в год.

Как известно, российская компания "Роснефть" - крупнейшая в мире компания по объемам добычи и запасов нефти. Возглавляет ее приближенный к Владимиру Путину Игорь Сечин, которого считают вторым по влиятельности человеком в России.

«Роснефть» была главным бенефициаром атаки государства на ЮКОС. Сам Михаил Ходорковский считает, что нынешняя «Роснефть» на 60% - бывший ЮКОС.