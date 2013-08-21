Яценюк предлагает создать еще одно министерство

Об этом он заявил на сессии «Евроинтеграция – залог независимости Украины и содействия ее демократизации» Всемирного конгресса украинцев во Львове в среду, 21 августа, сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батькивщины».

В частности, в своем выступлении Яценюк выразил убеждение, что на Вильнюсском саммите в ноябре Соглашение об ассоциации Украины с ЕС будет подписано, однако, по его словам, этого недостаточно: «Подпись на соглашении – это ни что иное, как первый шаг к реальным изменениям в стране».

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«Второй этап – это имплементация законодательства, которое будет принято украинским парламентом. Европейская интеграция – это не просто перевести закон с английского или немецкого на украинский, принять его и сказать – мы интегрировались. Нужно, чтобы данный закон в Украине работал», - отметил он.

Именно поэтому, по убеждению Яценюка, для проведения реальной европейской интеграции в Украине необходимо создать специальный правительственный орган - министерство по интеграции Украины в ЕС, которое должен возглавить первый вице-премьер министр: «Должно быть 200 образованных, профессиональных англоязычных людей, как было в Польше, которые приведут Украину в ЕС».

Он подчеркнул, что план реформ в Украине – это «600 с лишним страниц соглашения между Украиной и ЕС»: «Там все предусмотрено: в политике, в социальной сфере, правоохранительной сфере. Поэтому выполнение соглашения между Украиной и ЕС и является планом реформ в стране».

«Соглашение должно быть подписано. Верим ли мы в то, что это правительство будет выполнять соглашение не по букве, а по духу? Не верю. Они ментально другие. Все, что им нравится в ЕС, - это валюта евро. Но сейчас сложилась такая конструкция, по которой мы принимаем то, что под соглашением между Украиной и ЕС будет стоять подпись этого Президента. Это не для него, это - для Украины и украинского народа. А в 2015 году, убежден, в Украине будет украинский Президент, украинское правительство и украинское независимое государство состоится», - подчеркнул Яценюк.