Яценюк: Россия хочет новую «берлинскую стену» между Украиной и ЕС

Россия стремится создать новую «берлинскую стену» на границах Украины и ЕС, заявил журналистам во Львове в среду, 21 августа, председатель Политсовета ВО «Батькивщина» и фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины», Яценюк отметил, что сейчас происходит не торговая, а политическая война: «Речь идет о новой геополитической структуре мира, в которой Россия почему-то решила, что может быть архитектором новой «берлинской стены». Эта «берлинская стена», по замыслу, должна пройти на границах Украины и ЕС. И для того, чтобы создать новое геополитическое образование, применяются все рычаги».

По его словам, за последние пять лет ничего не изменилось в том, как Украина работала с Россией в экономике: «Разве это что-то другое, чем то, что было в 2006 году по газу? Разве это как-то отличается от поставок украинской мясо-молочной продукции 2006 года? Сейчас они выбросили последнюю карту – запретить весь украинский экспорт».

Яценюк подчеркнул, что простого выхода из этой ситуации нет, «но есть правильный выход»: «Правильный выход – это подписание Соглашения с ЕС, заход на европейский рынок, диверсификация рынков и отход от российского рынка».

Он отметил, что Украина втрое сократила потребление газа: «Если мы дальше будем работать в вопросе диверсификации энергопоставок, Украина сможет избавиться от российской зависимости в энергетическом вопросе».

«Если Россия не хочет наших товаров, мы должны найти места, где хотят наших товаров. Да, это очень болезненный процесс, связанный в первую очередь с повышением конкурентоспособности украинских товаров и заходом на новые рынки. Но мы не можем зависеть от того, кто пускает украинский товар или не пускает в зависимости от того, что в Украине сказано и какое решение украинское государство приняло по отношению к своей судьбе», - подчеркнул председатель Политсовета «Батькивщины».

Яценюк отметил, что в свое время Россия применяла такие же подходы относительно Латвии, Литвы и Эстонии, «чтобы не дать им возможности вступить в НАТО и в ЕС»: «Было им непросто. Перетерпели, диверсифицировались и дошли до своей цели. И нам будет непросто, но нужно делать».

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Отвечая на вопрос о причинах такой ситуации в отношениях с Россией, Яценюк напомнил, что Президент Виктор Янукович победил на выборах на пророссийских лозунгах. «Он думал, что если прогибаться, то можно что-то получить. Он прогнулся по русскому языку, прогнулся, когда изъял из закона об основах национальной безопасности и обороны вопросы членства Украины в НАТО. Он прогнулся, когда продлил срок пребывания российской военной базы до 2042 года. И они решили его доломать», - считает Яценюк.