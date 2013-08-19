Уже второй суд отказал прокуратуре в аресте экс-мэра Житомира

Апелляционный суд Житомирской области не удовлетворил апелляционную жалобу областной прокуратуры на решение Королевского районного суда Житомира, которым он отказался изменить меру пресечения экс-мэру Житомира Буравкову с подписки о невыезде на взятие под стражу.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение вынес апелляционный суд Житомирской области сегодня, 19 августа.

«Как видим, уже два суда считают неправомерным взятие Буравкова под стражу», - отметил УНИАН адвокат Буравкова Анатолий Шелепа.

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После суда сам Буравков в интервью корреспонденту УНИАН отметил, что, по его мнению, его хотят арестовать для того, чтобы он не вернул через суды свой бизнес.

«Ведь я только в суде могу отстоять справедливость и вернуть себе деньги, имущество и честное имя. Это - раз. Второе: влиять на суды и на свидетелей я не могу и не собираюсь, потому что все следствие уже проведено, никаких новых документов нет, и мы только черпаем информацию из того же уголовного дела», - сказал экс-мэр.

Он также отметил: «Если мне вернут бизнес, я рассчитаюсь с Национальным банком».

«Я живу здесь, в Житомире, мне прятаться некуда, я хочу отстоять свои интересы в судах - более того: мы готовы, мы понимаем, что это - простое преследование, и его нужно пережить», - отметил Буравков.

Он отметил также, что будет отстаивать свои интересы при любой ситуации.

«Знаете, обычно бывает в таких случаях, что когда ты отказываешься от маленькой статьи, тебе «навешивают» большую, чтобы ты, в конечном итоге, сказал: «Но ничего, уберите эту большую статью, и я уже тогда соглашусь на маленькую». Ничего подобного, мы в судах отстоим наши интересы», - сказал Буравков.

Как сообщал УНИАН, Георгий Буравков был мэром Житомира с 2002 по 2006 годы. В ноябре 2006 года следователи прокуратуры области вынесли постановление о привлечении Буравкова в качестве обвиняемого по подозрению в разворовывании более 6 млн долларов кредитов ЕБРР, которые предоставлялись Украине для развития малого и среднего бизнеса по гарантии правительства, начиная с 1995 года. Длительное время Буравков находился в розыске.

5 августа прокуратура области задержала экс-мэра Житомира по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями служебным лицом юридического лица частного права, которое повлекло тяжкие последствия) и ч. 5 ст. 191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Установлено, что подозреваемый совершил отчуждение имущества, под залог которого два предприятия, фактическим владельцем которых он был, получили кредиты Европейского банка реконструкции и развития под государственные гарантии. Действиями подозреваемого нанесен ущерб государству на сумму более 20 млн грн.

7 августа Королевский районный суд Житомира отказал в ходатайстве прокуратурам относительно избрания меры пресечения в отношении Буравкова в виде взятия под стражу, и он находится на подписке о невыезде.

16 августа Королевский районный суд Житомира отклонил еще одно ходатайство прокуратуры, в котором она просила избрать для житомирского экс-мэра меру пресечения в виде домашнего ареста.