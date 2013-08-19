Уже второй суд отказал прокуратуре в аресте экс-мэра Житомира

14:38, 19 августа 2013
Политика
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Прокуратуре не удалось обжаловать решение суда, который отказал во взятии экс-мэру Житомира под стражу.

Георгий Буравков будет на свободе

Апелляционный суд Житомирской области не удовлетворил апелляционную жалобу областной прокуратуры на решение Королевского районного суда Житомира, которым он отказался изменить меру пресечения экс-мэру Житомира Буравкову с подписки о невыезде на взятие под стражу.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение вынес апелляционный суд Житомирской области сегодня, 19 августа.

«Как видим, уже два суда считают неправомерным взятие Буравкова под стражу», - отметил УНИАН адвокат Буравкова Анатолий Шелепа.

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После суда сам Буравков в интервью корреспонденту УНИАН отметил, что, по его мнению, его хотят арестовать для того, чтобы он не вернул через суды свой бизнес.

«Ведь я только в суде могу отстоять справедливость и вернуть себе деньги, имущество и честное имя. Это - раз. Второе: влиять на суды и на свидетелей я не могу и не собираюсь, потому что все следствие уже проведено, никаких новых документов нет, и мы только черпаем информацию из того же уголовного дела», - сказал экс-мэр.

Он также отметил: «Если мне вернут бизнес, я рассчитаюсь с Национальным банком».

«Я живу здесь, в Житомире, мне прятаться некуда, я хочу отстоять свои интересы в судах - более того: мы готовы, мы понимаем, что это - простое преследование, и его нужно пережить», - отметил Буравков.

Он отметил также, что будет отстаивать свои интересы при любой ситуации.

«Знаете, обычно бывает в таких случаях, что когда ты отказываешься от маленькой статьи, тебе «навешивают» большую, чтобы ты, в конечном итоге, сказал: «Но ничего, уберите эту большую статью, и я уже тогда соглашусь на маленькую». Ничего подобного, мы в судах отстоим наши интересы», - сказал Буравков.

Как сообщал УНИАН, Георгий Буравков был мэром Житомира с 2002 по 2006 годы. В ноябре 2006 года следователи прокуратуры области вынесли постановление о привлечении Буравкова в качестве обвиняемого по подозрению в разворовывании более 6 млн долларов кредитов ЕБРР, которые предоставлялись Украине для развития малого и среднего бизнеса по гарантии правительства, начиная с 1995 года. Длительное время Буравков находился в розыске.

5 августа прокуратура области задержала экс-мэра Житомира по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями служебным лицом юридического лица частного права, которое повлекло тяжкие последствия) и ч. 5 ст. 191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Установлено, что подозреваемый совершил отчуждение имущества, под залог которого два предприятия, фактическим владельцем которых он был, получили кредиты Европейского банка реконструкции и развития под государственные гарантии. Действиями подозреваемого нанесен ущерб государству на сумму более 20 млн грн.

7 августа Королевский районный суд Житомира отказал в ходатайстве прокуратурам относительно избрания меры пресечения в отношении Буравкова в виде взятия под стражу, и он находится на подписке о невыезде.

16 августа Королевский районный суд Житомира отклонил еще одно ходатайство прокуратуры, в котором она просила избрать для житомирского экс-мэра меру пресечения в виде домашнего ареста.

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