Яценюк об экспорте в Россию: Так не делают не то что партнеры, а даже плохие соседи

Об этом заявил председатель Политсовета ВО “Батькивщина”, председатель фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Батькивщина”, он подчеркнул, что для России уже привычной практикой стало запрещение экспорта товаров из Украины. Последние несколько лет она запрещала и ограничивала ввоз украинских сыров, молока, мяса, сахара, кондитерских изделий. “Сегодня эта торговая война приобрела угрожающие масштабы”, - отметил Яценюк.

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Председатель Политсовета “Батькивщины” подчеркнул, что такие действия РФ являются нарушением Соглашения о свободной торговле в рамках СНГ, более того – они нарушают и базовые принципы Всемирной торговой организации, членами которой является как Украина, так и Россия.

“Так не ведут себя не то что партнеры, но даже плохие соседи”, - отметил он.

По его словам, такие действия являются еще одним проявлением давления России на Украину, “фактически, принуждением к вступлению в Таможенный союз”.

“Однако свой выбор Украина уже сделала. Курс на евроинтеграцию закреплен в законодательстве Украины, и на Вильнюсском саммите Восточного партнерства должно быть подписано Соглашение об ассоциации Украины и ЕС”, - подчеркнул Яценюк.

Как сообщал УНИАН, 14 августа Федерация работодателей Украины обратилась к премьер-министру Украины Николаю Азарова с просьбой способствовать быстрейшему разрешению торговых споров с РФ, которые привели к блокированию широкой номенклатуры украинских товаров российской таможней.

По информации ФРУ, с нуля часов 14 августа Федеральная таможенная служба РФ включила в профиль риска системы управления рисками все без исключения украинские предприятия-экспортеры, что фактически означает полную остановку украинского экспорта на неопределенное время – вплоть до недель и месяцев. По расчетам ФРУ, потери украинских товаропроизводителей могут составлять около 2-2,5 млрд долл. при общем прогнозном объеме поставок украинских товаров в Российскую Федерацию по итогам 2-го полугодия 2013 года объемом 8,5 млрд долл.

15 августа председатель комитета Государственной думы по делам СНГ Леонид Слуцкий заявил, что «трудности с прохождением украинскими товарами российской таможни во многом вызваны просто бюрократией из-за того, что Украина не является членом Таможенного союза. Однако никакой политики в этом нет».

Слуцкий подчеркнул, что проблемы действительно есть, но они могут быть решены в кратчайшие сроки.