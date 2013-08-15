Вопрос Тимошенко должен быть решен до 20 сентября

Об этом заявил заместитель председателя ВО «Батькивщина» Сергей Соболев в комментарии, переданном УНИАН.

Он отметил, что этой позиции придерживаются лидеры самых влиятельных стран Евросоюза.

«Уверен, что позиция Ангелы Меркель за последний год не изменилась. Не случайно некоторые возлагали надежду на поражение Ангелы на выборах. Но она побеждает, и решение вопроса Тимошенко для нее принципиально. Кстати, как и для Президента Франции Олланда, который в первом же интервью заявил, что без освобождения Тимошенко евроинтеграция Украины невозможна», – отметил Соболев.

По его словам, «позиция Германии четкая: этот вопрос – освобождения или лечения в Берлине (что сейчас с точки зрения здоровья человека не принципиально) – должен быть решен до 20 сентября».

«Если этого не случится, Еврокомиссия, в которой Германия имеет большое влияние, в ноябре скажет соглашению «нет», – подчеркнул Соболев.