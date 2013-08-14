Азаров возмущен количеством ДТП с участием пьяных чиновников

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая заседание Кабинета министров.

По теме: На украинских дорогах участились случаи смертельных ДТП (видео)

"Как ни досадно о таком говорить, но должен привлечь внимание к одной болезненной, крайне нетерпимой проблеме. С начала года в Украине произошло 1051 дорожно-транспортное происшествие, вызванное нетрезвыми водителями. В них погибли 138 человек, 1399 травмированы. А всего за это время выявлено около ста тысяч фактов управления транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. При этом не один, не два, не три раза вся страна с возмущением узнавала о фактах, когда дорожно-транспортные происшествия совершали нетрезвые представители органов власти. Самое страшное, что в таких авариях погибали дети. Пьяный за рулем – всегда преступник. А когда он имеет властные полномочия – это вообще за гранью добра и зла", - сказал Азаров.

По словам премьера, люди шокированы тем, что такое вообще возможно, и не верят в справедливое наказание пьяных преступников. "Иногда лишь каким-то чудом ситуации останавливались на грани самосуда. Такие случаи - это вызов обществу, вызов государству", - подчеркнул Азаров.

Он убежден, что главная причина возникновения таких ситуаций – в ощущении безнаказанности и отсутствии надлежащих моральных качеств у отдельных работников органов власти, в попустительстве, беспринципности отдельных руководителей.

По словам главы правительства, нужно прекратить «выводить пятна на мундире» и необходимо решительно очистить власть от тех, кто не достоин ее представлять.

Кроме того, Азаров отметил, что наступило время существенно усилить ответственность как за управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии, так и за укрывательство или фальсификацию оправдательных материалов по таким преступлениям.

"В случаях, когда речь идет о государственных служащих, нужно немедленно отстранять их от исполнения обязанностей, а когда есть абсолютные основания – увольнять с работы. Справедливой правовой оценке деяний не должны мешать никакие чины и связи. Я требую, во-первых, чтобы в каждом случае «пьяных» ДТП с участием работников органов власти было справедливое, а это значит – самое суровое - наказание. Во-вторых, чтобы ни одно преступление не было даже возможности скрыть, не было промедлений с экспертизой и т.д.", - сказал Азаров.

Он подчеркнул, что требует развернуть масштабную, постоянную профилактическую работу с государственными служащими, работниками правоохранительных и силовых органов с целью предупреждения правонарушений.

"Общеизвестно, что лица с алкогольной или наркотической зависимостью не могут состоять на государственной службе. Эту норму нужно соблюдать неуклонно, без всяких исключений и без колебаний. В ходе профилактической работы вообще нужно принципиально устранить такие факторы риска. Не допускать, чтобы люди, которые не имеют надлежащих моральных и профессиональных качеств, работали на государственной службе. Делать это с уважением к лицу, но абсолютно бескомпромиссно", - подчеркнул глава правительства.