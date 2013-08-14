На украинских дорогах участились случаи смертельных ДТП (видео)

Украинские гаишники ежедневно ловят 37 пьяных водителей и жалуются, что останавливать больше не позволяет техническое оснащение, отсутствие автоматической фиксации нарушений и нехватка инспекторов.

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В 2011 году их сократили на треть, а зарплаты не подняли. "70% процентов подразделений районного звена находятся в составе 3-4 сотрудников. Как вы понимаете, обеспечить безопасность таким личным составом и с такими техническими возможностями нереально", - говорит руководитель центра безопасности движения ГАИ Сергей Будник, сообщает ТСН.

Автоинструктор Игорь Герасименко поделился своей теорией смертности на дорогах. Он говорит, что машин становится больше, ездят они быстрее, в то время как водители слепо полагаются на возможности авто и сами не учатся. От такой самоуверенности - и нерассчитанные обгоны, и попытки проскочить, и позднее торможение.

"Есть такое правило: тонут те, кто уверен в себе. Спросите у водителей: вы уверенно себя за рулем чувствуете? - Да. - Вы хорошо ездите? - Да. И критерий:" Я не был в аварии уже десять лет ". Я на это говорю следующее: это не всегда была ваша заслуга ", - отметил инструктор.

После внедрения огромных штрафов кривая смертности в Украине резко пошла вниз, но сегодня снова растет. Виной всему инфляция, ведь по нынешнему курсу штрафы уже не такие большие, говорят в инспекции.

Гаишники советуют единственный на сегодня способ выжить на дороге: правило "Трех" Д "- дай дураку дорогу". Напомним, в один день в двух городах Украины произошли похожие "пьяные" аварии. Так, в Луганске водитель сбил школьницу, а разъяренные люди чуть не линчевали пьяного мужчину, который оказался директором местного ночного клуба. Такой же резонанс вызвала авария во Львове, где пьяный водитель сбил двух детей. 8-летний мальчик погиб в больнице.