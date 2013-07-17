В России рекордно упало производство водки

Как сообщает российский КоммерсантЪ со ссылкой на данные Росстата, в июне 2013 года объемы производства водки в России упали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 40%.

Всего же в январе—июне 2013 года отставание по объемам выпуска водки достигло 28,3% к уровню 2012 года, подсчитал Росстат. В то же время на рынке значительно возросло количество нелегального алкоголя, доля которого оценивается в 30%.

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Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз связывает снижение выпуска водки в июне 2013 года с ростом нелегального рынка.

"В течение первого полугодия продажи суррогатов в стране приняли массовый характер, повсеместно продается нелегальная водка с рук",— говорит он.

О том, что в 2013 году производство водки в России будет сокращаться, эксперты и участники рынка начали предупреждать еще в прошлом году. Свои опасения они также связывали с резким ростом акциза на крепкий алкоголь: если в начале 2012 года он составлял 254 рублей за 1 литр безводного спирта, то с января этого года вырос уже до 400 рублей, то есть на 57,4%.

Минимальная розничная цена на водку при этом увеличилась с 1 января этого года со 125 (около 30,5 гривни - УНИАН) до 170 рублей (около 41,5 гривни - УНИАН) за бутылку 0,5 л.