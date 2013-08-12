Кабмин временно освободил от НДС импорт части товаров и услуг

Об этом говорится в постановлении правительства №516 «Некоторые вопросы реализации абзаца третьего пункта 28 подраздела 2 раздела ХХ “Переходные положения” Налогового кодекса Украины» от 12 июля с. г., обнародованном на веб-портале правительства сегодня, 12 августа.

В частности, в перечень освобожденных от НДС внесены операции по импорту радиоактивных элементов, изотопов и соединений; резервуаров и цистерн; лебедок и мостовых кранов; оборудования, в том числе для прокатных станов, некоторых строительных конструкций. Перечень не предусматривает освобождение от НДС импорта подакцизных товаров.

Международная техническая помощь, как отмечается в постановлении, предоставляется в рамках инициативы стран Большой Восьмерки «Глобальное партнерство против распространения оружия и материалов массового уничтожения». В этой связи освобождение от НДС, говорится в постановлении правительства, будет действовать до момента окончания действия инициативы Большой Восьмерки.

Как сообщал УНИАН, согласно действующему Налоговому кодексу, ставка налога на добавленную стоимость установлена на уровне 20% и будет снижена до 17% с 1 января 2014 года.

Объем бюджетных возмещений по налогу на добавленную стоимость (НДС) субъектам хозяйствования в Украине в январе-июне 2013 года составил 27,5 млрд грн, что на 19,4% больше аналогичного показателя прошлого года.

В июле Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2013 год", разрешающий реструктуризировать бюджетную задолженность, в том числе по налогу на добавленную стоимость, финансовыми векселями.

Срок обращения векселей - до 5 лет, доходность - 5% годовых. Использование векселей, как предполагается, будет добровольным.

В конце июля Министерство доходов и сборов Украины предложило снизить действующую ставку налога на добавленную стоимость до 9% с 20% с одновременным упразднением большинства льгот по уплате этого налога, а также ввести налог с оборота (базы налогообложения) на уровне 1-2%.