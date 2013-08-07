Янукович по телефону поговорил с Шульцем о европерспективах Украины

Президент Украины Виктор Янукович обсудил с президентом Европейского парламента Мартином Шульцем вопросы двусторонних отношений Украины и Европейского Союза, прежде всего в контексте перспектив подписания Соглашения об ассоциации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом шла речь во время их телефонного разговора.

Янукович отметил, что деятельность украинской власти в настоящее время сконцентрирована на осуществлении мер, необходимых для обеспечения подписания Соглашения во время Вильнюсского саммита "Восточного партнерства" в ноябре текущего года. Президент подчеркнул, что работа по всем направлениям ведется в тесном взаимодействии с профильными структурами ЕС, Совета Европы и ОБСЕ.

Также Янукович отметил, что законопроект о реформировании прокуратуры передан в Венецианскую комиссию для учета рекомендаций этого института перед направлением в Верховную Раду. «Мы настроены на то, что Верховная Рада сможет рассмотреть новый Закон «О прокуратуре» уже в ближайшее время", - отметил Президент.