Политолог объясняет, почему Азарова не сменят до самых выборов

Такое мнение эксперт высказал в эксклюзивном комментарии УНИАН.

"Разговоры о том, что Арбузов вскоре станет премьер-министром, ведут те, кто не понимает сути "контракта", по которому сформирован нынешний Кабинет министров. По этому "контракту" сформирован тандем Азаров - Арбузов. Азаров остается в должности премьер-министра до президентских выборов 2015 года, а Арбузов будет его первым вице-премьером", - сказал Карасёв.

По словам политолога, "контракт" заключается в том, что Азаров уравновешивает и балансирует возможные внутренние противоречия в правительстве и в то же время готовит возможную замену на премьерство - Арбузова.

Между тем, отметил эксперт, Арбузов также заинтересован в неспешной, обстоятельной подготовке к премьерской должности.

"Он не хочет брать на себя ответственность за экономическую, финансовую ситуацию в государстве, за возможные проколы экономической политики. Все это на себя брал, берет и будет брать Николай Азаров, пока будет на своей должности. Кроме того, премьер прекрасно понимает неготовность "молодых" донецких взять под полный контроль Кабмин. Тем более, в этом вопросе идет другое противостояние других групп влияния в правящей команде. Поэтому всех устраивает сбалансированное построение нынешнего Кабмина", - сказал Карасёв.

По его словам, "нужно дождаться, пока созреет среди "молодых" министров и вице-премьеров достойная замена Азарову".

"Теоретически занять в будущем должность премьера есть (шанс) у каждого молодого министра. Президент как умелый кадровик выстроил свою команду таким образом, чтобы на данном этапе вице-премьеры больше проявляли себя в доверенных им сферах компетенции, а не начинали прямую борьбу за должность премьера. Сейчас для них главное - показать профессионализм в сферах их компетенции для того, чтобы претендовать на высокие должности в государстве. Пока выглядит все так, что это не Кабмин "Азарова - Вилкула", а "Азарова - Арбузова", - сказал Карасёв.