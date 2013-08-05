Главу донецкой «Батькивщины» арестовали

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН заявлении ВО «Батькивщина».

«5 августа был безосновательно арестован и брошен по надуманным обвинениям в тюрьму председатель донецкой областной партийной организации ВО «Батькивщина» Константин Матейченко», - отмечается в заявлении.

Его авторы отмечают, что преследование лидера донецких оппозиционеров началось во время его активного участия в парламентской избирательной кампании как кандидата в народные депутаты, постоянного неформального общения с людьми.

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«Батькивщина» настаивает на немедленном освобождении Матейченко, «который был брошен в тюрьму в результате незаконного своевольного и политически мотивированного судебного решения, наказании всех виновных в политически мотивированных арестах и заключениях».