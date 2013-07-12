«Чесно» видит в Раде много «латентных тушек»

Сегодня кроме девяти так называемых «тушек» во фракции «Батькивщина» есть немало «латентных тушек» - депутатов, которые формально не выходили из фракции, но систематически голосуют за правительственные законопроекты. Об этом в эфире «5 канала» заявила координатор Общественного движения «Чесно» Светлана Залищук.

По теме: В ВР посчитали «тушек»: 9 фактических и 4 потенциальные

«Хочу заметить, что наше исследование не показало всех« тушек », которые есть в парламенте. На сегодня мы говорим о том, что в Верховной Раде есть очень много «латентных тушек». То есть, это те депутаты, которые формально не выходили из фракции, которых не исключали из фракции, но системно голосуют за «шкурные» законопроекты, мы их так называем человеческим языком, которые предлагает правительство и которые идут в интересах конкретных акционерных обществ и компаний », - заявила Залищук.