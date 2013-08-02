Жители Луганска объявили на сегодня штурм кирпичного завода

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры города Луганска, 31 июля Каменнобродским РО ЛГУ ГУМВД Украины в области начато досудебное расследование по факту загрязнения воздуха выбросами местного кирпичного завода. Указанные сведения квалифицированы согласно ч.1 ст.241 УК Украины (загрязнение атмосферного воздуха).

Сейчас на заводе происходит естественное охлаждение печи. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств правонарушения.

Ход досудебного расследования взят на контроль прокуратурой Каменнобродского района города Луганска.

Как стало известно корреспонденту УНИАН, 2 августа жители Каменнобродского района собирались взять штурмом кирпичный завод, который за 3 дня работы закоптил ближайший микрорайон. В зону экологического загрязнения попадают сразу несколько учебных заведений: 2 колледжа, 2 детсада и несколько школ, а также 10 тысяч человек, проживающих в микрорайоне.

На сходе граждан местные жители потребовали от директора завода прекратить работу предприятия. О планирующейся акции жители поставили в известность правоохранительные органы и городскую власть.