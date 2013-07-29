Эксперт: Путин серьезно думает о том, кем и как поскорее заменить Януковича

«Переговоры между Президентом Украины Виктором Януковичем и Президентом России Владимиром Путиным не принесли желаемого результата российской стороне», считает директор Центра внешнеполитических исследований ОПАД Сергей Пархоменко.

В переданном УНИАН комментарии Пархоменко заметил, что во время последнего визита в Украину 27-28 июля «цель Путина была – еще раз попробовать убедить Януковича вступить в Таможенный союз и отказаться от евроинтеграции. Януковича больше интересовали текущие вопросы – как то цена на газ, вопрос консорциума украинской ГТС, экономические проблемы. По результатам встречи не было сделано ни одного громкого заявления – ни с российской, ни с украинской стороны. Это значит, что Путин и Янукович остались на своих прежних позициях и при своих мнениях».

При этом Пархоменко считает, что Путин серьезно думает о том, кем и как поскорее заменить Януковича. На это российский Президент недвусмысленно намекнул, посетив круглый стол «Украинского выбора» с участием своего кума Виктора Медведчука.

«Российский лидер понимает, что битва за Украину на данном этапе, скорее всего, проиграна – наше государство активно движется к ассоциации с ЕС. Единственное, что попытается сделать лидер России, так это максимально простимулировать пророссийское лобби в среде Партии регионов, чтобы оно застопорило или сорвало принятие необходимых для ассоциации с ЕС законопроектов», – подчеркнул эксперт.