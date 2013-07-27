Янукович и Тимофти поговорили об общем прошлом и будущем

Президент Украины Виктор Янукович обсудил с Президентом Республики Молдова Николае Тимофти вопросы двустороннего сотрудничества.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе двусторонней встречи президенты поздравили друг друга с праздником 1025-летия Крещения Киевской Руси. При этом Тимофти поблагодарил Януковича за приглашение, отметив, что его очень впечатлил этот праздник.

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Оба президента говорили об общей истории, общей религии двух стран.

При этом президенты подчеркнули важность развития двусторонних отношений в дальнейшем.