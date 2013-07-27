Янукович и Тимофти поговорили об общем прошлом и будущем
13:09, 27 июля 2013Политика
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Президенты Украины и Молдовы обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.
Янукович провел встречу с Тимофти
Президент Украины Виктор Янукович обсудил с Президентом Республики Молдова Николае Тимофти вопросы двустороннего сотрудничества.
Как передает корреспондент УНИАН, в ходе двусторонней встречи президенты поздравили друг друга с праздником 1025-летия Крещения Киевской Руси. При этом Тимофти поблагодарил Януковича за приглашение, отметив, что его очень впечатлил этот праздник.
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Оба президента говорили об общей истории, общей религии двух стран.
При этом президенты подчеркнули важность развития двусторонних отношений в дальнейшем.
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