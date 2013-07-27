Янукович и Тимофти поговорили об общем прошлом и будущем

13:09, 27 июля 2013
Политика
1165 0

Президенты Украины и Молдовы обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

Янукович провел встречу с Тимофти

Президент Украины Виктор Янукович обсудил с Президентом Республики Молдова Николае Тимофти вопросы двустороннего сотрудничества.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе двусторонней встречи президенты поздравили друг друга с праздником 1025-летия Крещения Киевской Руси. При этом Тимофти поблагодарил Януковича за приглашение, отметив, что его очень впечатлил этот праздник.

По теме: Путин увидел «хороший повод» поговорить с Януковичем о безопасности

Оба президента говорили об общей истории, общей религии двух стран.

При этом президенты подчеркнули важность развития двусторонних отношений в дальнейшем.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter