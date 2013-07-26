Генсек ООН призвал выпустить из тюрьмы отстраненного президента Египта
09:18, 26 июля 2013Политика
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Генсек ООН Пан Ги Мун призвал военных Египта освободить свергнутого в начале июля президента Мухаммеда Мурси и других задержанных лидеров движения "Братья-мусульмане", или же немедленно рассмотреть их дела в суде.
В пятницу в Египте должны состояться новые массовые демонстрации сторонников и противников г-на Мурси.
Военные, которые сейчас находятся у власти, предупредили, что готовы применить силу "для прекращения насилия и террористической деятельности".
Ранее главнокомандующий армии Египта призвал население страны выйти на демонстрации, чтобы дать вооруженным силам народный мандат на борьбу с "потенциальным терроризмом".
Лидер "Братьев-мусульман" Мухаммед Бади со своей стороны призвал сторонников движения протестовать до тех пор, пока военные не вернут власть Мухаммеду Мурси.
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