Генсек ООН призвал выпустить из тюрьмы отстраненного президента Египта

В пятницу в Египте должны состояться новые массовые демонстрации сторонников и противников г-на Мурси.

Военные, которые сейчас находятся у власти, предупредили, что готовы применить силу "для прекращения насилия и террористической деятельности".

Ранее главнокомандующий армии Египта призвал население страны выйти на демонстрации, чтобы дать вооруженным силам народный мандат на борьбу с "потенциальным терроризмом".

Лидер "Братьев-мусульман" Мухаммед Бади со своей стороны призвал сторонников движения протестовать до тех пор, пока военные не вернут власть Мухаммеду Мурси.

ВВС Украина