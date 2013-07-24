Посол США: Кузьмин может снова обратиться за визой, но...

Об этом заявил посол США в Украине Джон Тэффт в интервью «Українському тижню».

Тэффт отказался прокомментировать отмену многократной американской визы Кузьмину, сославшись на конфиденциальность таких дел.

«Относительно этого случая я не могу разглашать подробности, потому что в соответствии с нашим правом, которое защищает частную информацию, лишь он (Кузьмин) и работник консульства, который ведет его дело, имеют право говорить о его деталях», - сказал Тэффт.

Он отметил, что информация визовых дел является конфиденциальной.

«Ренат Кузьмин сделал это дело публичным. Мы подтвердили, что его виза была отменена. Он может снова обратиться за открытием новой, когда угодно, если захочет поехать в США. Однако мы учтем ситуацию, которая произошла раньше», - заявил посол.

Как известно, в декабре 2012 года Кузьмин в письме Президенту США пожаловался на аннулирование без объяснения причин его многократной пятилетней визы в США. Кузьмин считает, что это произошло по заказу американских лоббистов, которые длительное время препятствуют проведению допросов свидетелей по делу об убийстве депутата Евгения Щербаня.

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10 декабря посол США в Украине Джон Тэффт подтвердил, что Кузьмину отменена американская виза. При этом он заверил, что сам Кузьмин знает причину, почему ему было отказано в визе.