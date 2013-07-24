Арбузов поручил проверить продукты в общепитах

Первый вице-премьер-министр Серей Арбузов поручил Министерству охраны здоровья и Государственной инспекции по защите прав потребителей провести инспекцию продуктов в сетях общественного питания.

«К недобросовестным производителям должны применяться жесткие санкции – вплоть до лишения соответствующих лицензий», – заявил он во время заседания правительства, которое прошло под его руководством.

По словам Сергея Арбузова, традиционной проблемой в летний период отпусков является сезонное возрастание количества вспышек пищевых отравлений и острых кишечных инфекций. «По данным Санэпидемстанции, с начала лета было зарегистрировано 10 вспышек острых кишечных инфекций, из них 2 – в дошкольных учебных заведениях. Всего пострадало186 человек, среди них – 55 детей», – отметил он.

«Не в последнюю очередь ситуация вызвана стихийной торговлей продуктами и продажей несертифицированной продукции. На фоне жаркой погоды мы имеем плачевные результаты», – добавил первый вице-премьер.

Сергей Арбузов уверен, что государство обязано обеспечить безопасность и комфортные условия отдыха граждан