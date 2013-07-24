Оппозиция не допустит выборов на Новый год

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время интервью в эфире "5 канала" сказал председатель Центрального штаба партии "Батькивщина", народный депутат Украины Александр Турчинов.

По его мнению, желание властей назначить выборы в конце декабря свидетельствует о том, что они «не способны побеждать честно». «Они не способны идти на выборы, где были бы созданы нормальные условия для волеизъявления наших граждан», - добавил Турчинов.

Он отметил, что в этот период часть избирателей не сможет принять участие в выборах из-за отпуска. «Так, в частности, они хотели в середине августа проводить выборы, когда большинство людей находятся в отпусках. Это касается и мэрских выборов Киева и выборов на проблемных округах», - сказал представитель« Батькивщины ».

«Мы считаем, что все эти мошеннические попытки мы способны заблокировать и выборы во время новогодних праздников мы не допустим, чтобы проводились», - отметил Турчинов и добавил, что оппозиция настаивает на проведении выборов в конце октября, в частности, 27-го числа, когда во многих регионах пройдут внеочередные выборы в местные советы.

«Как раз это удобно можно было бы совместить и с выборами в проблемных округах, и с выборами в городе Киеве», - сказал депутат.

Турчинов также добавил, что с началом новой сессии Верховной Рады оппозиция, кроме евроинтеграционных законов, будет настаивать на рассмотрении вопросов по выборам мэра Киева, Киевсовета и в проблемных округах.

Кроме того, он заверил, что оппозиция назовет единого кандидата в мэры Киева на следующий день после объявления даты этих выборов.