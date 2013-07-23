Симоненко объяснил, почему КПУ голосовала за закон о векселях

Об этом первый секретарь ЦК Компартии Украины Петр Симоненко заявил в интервью 5 каналу.

«А кто обвинил, обвинили те, кто ведет жесткую борьбу за ресурсы. Все это в руках олигархов. Так вот две клановые структуры олигархов, которые находятся: одна у власти под знаменами «бело-голубыми», а другая играет в оппозиции под оранжевыми флагами, это и «Свобода» и «УДАР» и «Батькивщина», это те представители олигархического капитала. Поэтому они и ведут борьбу за то, кто будет иметь право распоряжаться государственными средствами, которые идут через государственный бюджет на возврат налога на добавленную стоимость».

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«Мы голосуя за векселя, думали о своих избирателях и если в отношении этих двух кланов они не будут возвращать живые деньги, а будут отдавать эти самые векселя, мы будем контролировать, чтобы эти деньги шли на ликвидацию задолженности по пенсионному обеспечению, на финансирование здравоохранения, школы», - добавил Симоненко.