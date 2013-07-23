СМИ: Свобода собирается пикетировать Путина и Кирилла

Об этом заявил народный депутат от партии "Свобода" Андрей Ильенко, сообщает ТСН.

"Это будет традиционная акция. Мы ее проводим много лет. Эта акция проходит тогда, когда в Украину приезжает глава РПЦ. И в этот раз, я думаю, это будет в традиционном формате. Это пикетирование максимально приближено к месту, где московские эмиссары "русского мира" будут находиться", - сказал Ильенко.

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Он также добавил, что "Свобода" еще не определилась со временем начала акции, и не подавала заявку на ее проведение. Это обусловлено тем, что пока не известно, как Путин и патриарх Кирилл будут перемещаться по Киеву.

Как сообщал УНИАН, основные мероприятия, посвященные 1025-летию Крещения Киевской Руси, будут проходить в Украине 27-28 июля.