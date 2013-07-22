Ударовец хочет, чтобы суд разрешил ему митинговать и наказал «Беркут»

Народный депутат от «УДАРа» Сергей Каплин обжаловал в апелляционном порядке постановление Окружного административного суда Киева от 19 июля, которым было установлено ограничение реализации права граждан на мирные собрания, проведение мероприятий, установление палаток и использование громкоговорителей с 20 по 31 июля на столичном Майдане Незалежности и прилегающей к нему территории.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «УДАРа» со ссылкой на Каплина.

«Этим судебным решением фактически запретили проводить акции протеста до конца месяца, мотивируя это мероприятиями по празднованию годовщины крещения Руси», - сказал народный депутат.

По мнению Каплина, по меньшей мере кажется странным установление запрета на проведение акции с 20 по 31 июля, если празднование 1025-летия крещения Киевской Руси будет проходить с 26 по 28 июля. «Такие аргументы суда не могут служить основанием для ограничения конституционных прав граждан. Участники акции обязались не нарушать общественный порядок, акция носит исключительно мирный характер, поэтому никоим образом не препятствует проведению празднования годовщины крещения Киевской Руси», - отметил он.

Каплин также обратился в суд и к генпрокурору Виктору Пшонке по поводу превышения полномочий бойцами спецподразделения «Беркут» при разгоне мирной демонстрации 18 июля на Майдане Незалежности в Киеве и требует открыть уголовное производство против злоумышленников.

Депутат напомнил, что 18 июля на Майдане Незалежности началась мирная акция «Граждане против произвола милиции» как завершающий этап пешего хода из Врадиевки. Организаторы акции предварительно уведомили Киевскую городскую госадминистрацию о проведении мирной акции. Несмотря на то, что ее участники не нарушали общественный порядок, спецподразделение «Беркут» жестоко разогнало акцию. «Такое поведение милиции является недопустимым. Произошло циничное и грубое нарушение конституционных прав граждан, избиение журналистов, задержание активистов», - сказал Каплин.

Он также сообщил, что общественные организации «Движение простых людей» и «Народная антикоррупционная армия», которые подавали заявку на проведение акции, обратятся к генпрокурору с требованием провести проверку соблюдения законности работниками милиции при осуществлении своих полномочий при разгоне демонстрации.