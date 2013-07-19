Суд запретил ударовцу проводить акции из-за годовщины Крещения Руси

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «УДАР», суд рассматривал сегодня иск Киевской горгосадминистрации к Каплину.

“КГГА подала на меня в суд как на руководителя общественных организаций “Движение простых людей” и “Народная антикоррупционная армия”. От этих двух организаций мы подавали заявку на проведение итоговой акции - митинга-протеста Врадиевского пешего хода на Майдане Незалежности», - сказал народный депутат.

Каплин напомнил, что была подана заявка на проведение бессрочной акции на Майдане Незалежности.

Он отметил, что ему запрещено проводить какие-либо акции в Киеве с 20 по 31 июля. «Суд строго запретил мне проводить акции. Такое решение суд аргументировал тем, что в эти дни запланированы мероприятия к 1025-летию Крещения Украины-Руси», - сказал Каплин.