Янукович надеется на укрепление отношений с Брунеем

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом говорится в поздравлении Януковича Султану Хаджи Хассаналу Болкияху Муиззаддину Вадауллаху, Султану и Янг ди-Пертуана Брунея Даруссалама по случаю дня рождения.

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«Убежден, что активизация политического диалога и расширение двустороннего сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, в соответствии с договоренностями, достигнутыми на высшем уровне, будут способствовать дальнейшему укреплению украинско-брунейских отношений», - подчеркнул Президент Украины.

Янукович пожелал Султану Брунея здоровья, благополучия и новых успехов в ответственной государственной деятельности.