Коморовский призвал украинцев и поляков к примирению

Об этом заявил Президент Польши Бронислав Коморовский после завершения поминального богослужения в костеле св. Петра и Павла сегодня в Луцке.

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«Мы должны поднять груз этой правды - и поляки, и украинцы, и все те, кто желает добрососедства, безопасного и будущего благополучия наших народов», - отметил Коморовский.

Также он подчеркнул, что между четырьмя церквами (греко-католическая и римо-католическая церкви Польши и Украины) был поддержан призыв на примирение.

“Эта общая декларация о польско-украинском примирении на основе церквей является особенно важным событием, которое может быть переломным и, распространяясь, приобретет еще большее значения”, - прибавил польский Президент.

“В ней (декларации) однозначно отмечается, что жертвами преступления стали десятки тысяч невинных людей, среди которых старики, женщины и дети, по большей части поляки, и в то же время украинцы, а также те, кто спасали от угроз соседей и родственников», - сказал Коморовский.

«Знаю, что такие слова не получат поддержки среди тех, кто захочет уменьшить или оправдать то преступление, которое было совершено на Волыни. Такие слова также не будут восприниматься теми, кто хочет поддержать украинско-польскую вражду. Однако эти слова могут быть стимулом к добрым действиям остальных людей, которые хотят украинско-польского примирения для признания правды”, - подчеркнул Президент Польши.