В Луцке начались мероприятия к 70-й годовщине Волынской трагедии

Как передает корреспондент УНИАН, начались мероприятия поминальным богослужением в костеле Святых апостолов Петра и Павла с участием Президента Польши Бронислава Коморовского, вице-премьер-министра Украины Константина Грищенко, представителей местной власти, духовенства разных конфессий.

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Перед началом богослужения возле костела собралось около сотни человек. В частности, поляки держат национальную символику, в том числе красно-белые флаги. Среди присутствующих есть польские харцеры и украинские пластуны.