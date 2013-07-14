В Луцке начались мероприятия к 70-й годовщине Волынской трагедии
12:15, 14 июля 2013Общество
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В Луцке проходят мероприятия к 70-й годовщине Волынской трагедии.
В Луцке молятся за жертв Волынской трагедии / Фото: ogo.ua
Как передает корреспондент УНИАН, начались мероприятия поминальным богослужением в костеле Святых апостолов Петра и Павла с участием Президента Польши Бронислава Коморовского, вице-премьер-министра Украины Константина Грищенко, представителей местной власти, духовенства разных конфессий.
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Перед началом богослужения возле костела собралось около сотни человек. В частности, поляки держат национальную символику, в том числе красно-белые флаги. Среди присутствующих есть польские харцеры и украинские пластуны.
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