Около 60 человек пытаются штурмом взять райуправление милиции в Киеве
22:13, 12 июля 2013Политика
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Около 60 протестующих против применения физической силы к 19-летней студентке сломали металлическое ограждение у входа в Святошинское райуправление милиции в Киеве и пытаются ворваться в помещение.
Место событий днем / Фото: ТСН
Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в городе Киеве, отметив, что бойцы спецподразделений употребляют разрешенные законом меры по предотвращению попытки проникновения в здание райуправления милиции и нарушения общественного порядка.
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