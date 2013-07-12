Около 60 человек пытаются штурмом взять райуправление милиции в Киеве

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в городе Киеве, отметив, что бойцы спецподразделений употребляют разрешенные законом меры по предотвращению попытки проникновения в здание райуправления милиции и нарушения общественного порядка.