Власенко говорит, что дело Щербаня «пустое, как орех»

Защитник экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Сергей Власенко считает, что Генеральная прокуратура из-за отсутствия доказательств приостановила производство по делу об убийстве в 1996 году народного депутата Евгения Щербаня.

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Об этом сообщает сайт Тимошенко.

"Для Генеральной прокуратуры стало понятным, что у них ничего нет. И именно поэтому ими было принято решение об остановке производства по этому делу. По состоянию на сегодняшний день, досудебное следствие по делу не ведется. Кстати, защита так и не получила доступа к материалам дела, невзирая на прямое требование закона. У нас по этому делу складывается абсолютно абсурдная ситуация – у нас есть такая безумная пиар-активность Генеральной прокуратуры, но с юридической точки зрения, это дело пустое, как орех", - сказал Власенко.

Защитник экс-премьера напомнил, что первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин два года назад начал "гастрольный тур по Европе с рассказками о том, что якобы у него есть бесспорные доказательства причастности Юлии Тимошенко к трагической гибели народного депутата Евгения Щербаня".

"Невзирая на то, что и досудебное следствие, и рассмотрение дела в суде происходили с нарушениями законодательства, но это позволило обществу увидеть, какие доказательства есть у господина Кузьмина. Доказательства господина Кузьмина, это свидетели Марьинков, Зайцев и другие абсолютно непочтенные господа, которые свидетельствовали со слов третьих лиц, которые молчали об этом 17 лет, и вдруг об этом вспомнили, это люди, которые находились под уголовным преследованием, и тому подобное", - отметил Власенко.

Как известно, в рамках судебных следственных действий на стадии досудебного расследования дела об убийстве в 1996 году народного депутата Украины Евгения Щербаня допрошено семь свидетелей - Игорь Марьинков, Сергей Зайцев, Владимир Щербань, Александра Кужель, Сергей Тарута, Виталий Гайдук и Петра Кириченко.

В своих показаниях свидетели не предоставили никаких доказательств, подтверждающих причастность Юлии Тимошенко к резонансному преступлению 90-х годов. При этом трое из семи свидетелей давали показания со слов третьих лиц.

Допросы всех свидетелей обвинения происходили в отсутствие Юлии Тимошенко, невзирая на то, что экс-премьер-министр не отказывалась от участия в заседаниях суда, отмечается на сайте.

Депутат Верховной Рады Евгений Щербань был расстрелян 3 ноября 1996 года в аэропорту Донецка по прибытии из Москвы. Двое убийц в форме сотрудников аэропорта беспрепятственно (но этот факт почему-то не расследуется!) подошли к самолету, а после убийства скрылись с места преступления на автомобиле, которым управлял еще один участник преступной группы, уже в милицейской форме.

В 2001 году в Москве был задержан гражданин России Вадим Болотских, который сознался не только в убийстве Щербаня, но и еще нескольких донецких бизнесменов. В частности, он рассказал, что убийства осуществлялись по распоряжению Евгения Кушнира, на счету банды которого было 27 убийств и 17 покушений на убийство. В апреле 2003 года Апелляционный суд Луганской области приговорил Болотских к пожизненному заключению за убийство Щербаня.

Главарь банды Кушнир после убийства Щербаня скрывался за пределами Украины, но через два года, в 1998 году, вернулся, и по дороге, поблизости Донецка, его машину расстреляли. При этом Кушнир остался жив, милиция его задержала по обвинению в вымогательстве. Однако он внезапно умер в Донецком СИЗО от якобы аллергии на лекарственный препарат.

Сын Евгения Щербаня Руслан в апреле 2012 года заявил, что передал Генпрокуратуре документы о возможной причастности экс-премьера Юлии Тимошенко к убийству отца. Генеральный прокурор Виктор Пшонка отметил, что "у следствия есть много вопросов к Юлии Тимошенко" по делу об убийстве Щербаня.