Власенко говорит, что Тимошенко продолжит стоять на своем

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, скорее всего, не будет присутствовать на судебном заседании по делу ЕЭСУ, назначенном на 16 августа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сказал защитник Тимошенко Сергей Власенко.

Он отметил, что позавчера видел Тимошенко, и выразил убеждение, что ее отношение к ситуации вокруг этого судебного расследования не изменится, поскольку это дело не имеет ничего общего с правосудием.

Власенко также отметил, что есть решение Верховного суда, которым дело против Тимошенко по этим обвинениям было закрыто в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления. “Именно поэтому Юлия Владимировна с целью избежания каких-либо спекуляций со стороны прокуратуры предоставила письменное разрешение суду рассматривать ее ходатайство о закрытии этого дела из-за отсутствия состава преступления в ее отсутствие (на судебном заседании). Потому эта позиция будет, скорее всего, неизменной”, - сказал Власенко.

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Как сообщал УНИАН, 5 июля в заседании Киевского районного суда Харькова по рассмотрению дела ЕЭСУ был объявлен перерыв до 16 августа.

Решение принял председательствующий судья Константин Садовский, учитывая отсутствие в зале судебных заседаний подсудимой, а также ее защитника Евгении Тимошенко.

Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудила против Тимошенко уголовное дело за перевод долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины.

По информации пресс-центра СБУ, Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 4,7 млн грн, расхищении и покушении на расхищение бюджетных средств путем незаконного возмещения более 25 млн грн налога на добавленную стоимость, служебной подделке и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом расхищения бюджетных средств было внедрение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы сокрытия валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний».

Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.