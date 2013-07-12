Со Сноуденом в Шереметьево встречаются правозащитники
16:17, 12 июля 2013Политика
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Прибывшие в московский аэропорт "Шереметьево" правозащитники встречаются с экс-сотрудником ЦРУ Эдвардом Сноуденом.
Сноудена наконец увидят
Об этом сообщают РИА Новости.
Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден разослал в четверг вечером правозащитным организациям, работающим в РФ, представительству ООН в Москве, а также известным российским адвокатам письмо по электронной почте с приглашением встретиться с ним в транзитной зоне московского аэропорта "Шереметьево".
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Сноуден уже третью неделю живет в транзитной зоне аэропорта, которую не может покинуть, поскольку его американский паспорт аннулирован.
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