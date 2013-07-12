Батькивщина попросит суд обязать Раду назначить киевские выборы

Народные депутаты из фракции «Батькивщина» Юрий Одарченко и Александр Черноволенко подали иск против Верховной Рады Украины о признании противоправным ее бездействие относительно не назначения выборов в городе Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской партийной организации ВО «Батькивщина», они требуют от суда обязать ВР назначить внеочередные выборы городского головы и депутатов столичного городского совета.

В соответствии с позицией оппозиционеров, парламент имеет конституционную обязанность назначать очередные и внеочередные местные выборы. «Эту обязанность Верховная Рада не выполнила» - говорится в сообщении.

В иске депутаты настаивают на том, что срок полномочий Киевского городского совета, избранного в 2008 году, составлял 5 лет, а поэтому начиная с 3 июня 2013 года срок его полномочий истек.

«В соответствии с Конституцией Украины законы обратной силы не имеют. На момент избрания нынешнего состава Киевского городского совета срок его полномочий составил ровно 5 лет, что подтвердил Конституционный Суд в 2009 году. Тот факт, что в дальнейшем положения Основного закона были изменены, не меняет срок полномочий уже избранного городского совета» - говорится в иске.

Депутаты апеллируют к аналогичной ситуации 2010 года: в 2006 году был избран новый состав всех местных советов на 4 года, а через 2 месяца вступили в силу изменения в Конституцию и срок был продлен до 5 лет. Тогда, в 2010 г., по всей стране состоялись очередные местные выборы. Кроме Киева, поскольку было справедливо решено, что срок полномочий совета не может быть продлен во время его каденции.

Оппозиционеры также убеждены в том, что нет никаких оснований не назначать внеочередные выборы Киевского городского головы, ведь полномочия экс-мэра Киева Леонида Черновецкого были прекращены более года назад.

Рассмотрение дела может состояться в середине августа в Высшем административном суде, отмечается в сообщении.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одарченко, иск был направлен в суд по почте еще в начале текущей недели.

Как сообщал УНИАН, накануне народный депутат от “УДАРа” Ирина Геращенко сообщила, что партия “УДАР” призывает коллег по оппозиции поддержать инициативу об обращении в Высший административный суд Украины о бездействии Верховной Рады в вопросе назначения выборов в Киеве.