Луценко раскрыл источники финансирования Третьей республики

В интервью изданию Фокус Луценко поведал о работе над проектом и раскрыл источники финансирования.

«Вся наша работа до конца этого года будет стоить $100 тыс. Эти деньги у нас есть. Откуда? Мы сбросились с орггруппой», - сказал экс-министр.

Луценко отметил, что пока не принял предложения финансовой помощи от олигархов и объяснил, почему:

«Я встречаюсь с Петром Порошенко так же часто, как и с Арсением Яценюком или Виталием Кличко. И общаюсь с ним как с грамотным политиком, но не как с денежным мешком. Да, нам поступило четыре предложения от известных спонсоров политических процессов в Украине. Мы всех поблагодарили, но на этом этапе деньги не нужны. Когда понадобятся серьёзные средства, нужно будет учесть урок «оранжевых» ошибок. Деньги у спонсоров брать можно, но не под обещание крыши, а под гарантии прекращения беспредела в экономике. Ещё один урок Народной самообороны в том, что деньги нужно брать не у одного спонсора, а у максимального количества миноритарных инвесторов процесса. Тогда это движение будет уверенно себя чувствовать. Не сомневаюсь, что происходящее сегодня в стране подтолкнёт богатых людей вкладывать в реализацию именно такой программы создания элиты развития вместо элиты разграбления».

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Вариант финансовой поддержки из-за границы политик пока не рассматривает:

«Я не большой эксперт в этом вопросе. Но мне кажется, что серьёзные политические вещи на зарубежные гранты построить невозможно. Это домашнее задание украинских элит», - отметил Луценко.