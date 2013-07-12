Сегодня комиссия МВД обнародует результаты проверки во Врадиевке
06:58, 12 июля 2013Политика
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Сегодня комиссия центрального аппарата МВД Украины обнародует результаты служебной проверки деятельности работников милиции Врадиевки.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе «УДАРа», об этом лидеру партии Виталию Кличко сказал в.и.о. начальника Управления МВД в Николаевской области Сергей Поготов.
По его словам, комиссия получила 94 заявления от местных жителей о действиях милиционеров, которые люди считают противоправными.
Кличко поинтересовался у прокурора Николаевской области Андрея Курыся, кто из трех подозреваемых в изнасиловании жительницы Врадиевки Ирины Крашковой сегодня сотрудничает со следствием. Курысь в ответ сослался на тайну следствия.
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