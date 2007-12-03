Ехануров рассказал, после каких слов Президента он подписал соглашение с БЮТ

Ехануров подписал коалиционное соглашение между «НУ-НС» и БЮТ с серьезными оговорками, но обещает, что демократическая коалиция и Юлия Тимошенко лично не получат от него нож в спину. Об этом народный депутат рассказал в интервью газете "Дело".

На вопрос корреспондента, как же все-таки президент переубедил его подписать коалиционное соглашение, Ехануров ответил: "Это были аргументы государственного значения. А я — государственный человек. Государственные дела для меня — превыше всего, поэтому я без всяких… На меня наибольшее впечатление произвела фраза президента, которая, наверное, была ключевой: «За почти три года своего президентства я ни разу не имел пропрезидентского большинства и не провел ни одного судьбоносного для страны решения в парламенте». У меня не было аргументов. В связи с этим можно было уступить.

Другое дело, что нужно было установить некоторые «запобіжники», «коридоры» для реформ. Это вещи, за которые я буду бороться, но уже в рамках коалиции. Если я подписался, то буду работать. Но когда речь зайдет о программе действий правительства, то мы снова будем дискутировать с Юлией Владимировной.

Отдельные пункты соглашения я не поддерживаю. Например, императивный мандат. За него я не собираюсь голосовать. И не буду. Но могу сказать точно: от меня коалиция не получит нож в спину. Ни Юлия Владимировна, ни ее окружение. "