Глава МИД Польши призвал Сейм не навредить ассоциации Украины с ЕС

Об этом он сказал телеканалу TVN24.

"Я призвал бы все политические силы не делать ничего, что привело бы к тому, что Польша станет источником сокращения шансов на подписание этого соглашения", - сказал министр, комментируя запланированное на завтра голосование в Сейме относительно заявления о Волынской трагедии.

TVN24 отмечает, что ряд депутатов правящей в Польше партии "Гражданская платформа" (РО) заявили о намерении поддержать поправку комиссии Сейма о том, чтобы признать те события геноцидом. Среди них - бывший министр юстиции Ярослав Говин.

За признание Волынской трагедии геноцидом выступает также лидер самой популярной в Польше оппозиционной партии "Закон и справедливость" (PIS) Ярослав Качинский.

"Погибли десятки, а может, и сотни тысяч поляков, убитые особо жестоко. А здесь в парламенте некоторые не хотят признать, что это геноцид. Был ли в этом контексте Освенцим геноцидом? Майданек? Какая разница? Пусть кто-то из РО выйдет и объяснит, в чем разница", - сказал он.

"Единственное, если разница в определенной иерархии народов, что если убивать одних, то это геноцид, а если только поляков - то нет?", - добавил Качинский.

TVN24 отмечает, что комиссия Сената по культуре и СМИ сегодня поддержала поправку о признании Волынской трагедии геноцидом только благодаря тому, что один из депутатов от РО поддержал ее, нарушив тем самым партийную дисциплину.

Как сообщал УНИАН, 12 июля польский Сейм планирует принять заявление относительно 70-й годовщины Волынской трагедии. Большинство политических сил Сейма, кроме РО, поддерживают включение в заявление оценки "геноцид".

Без голосов депутатов РО, которая представлена в Сейме 206 из 460 депутатов, эта поправка не пройдет.

Завтра также планируется голосовать еще одну поправку - установить 11 июля Днем памяти жертв Волынской трагедии.