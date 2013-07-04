Суд удовлетворил иск матери Гонгадзе

Об этом в ходе пресс-конференции в УНИАН сообщил адвокат Леси Гонгадзе Олег Король.

По словам адвоката, Печерский суд в своем решении постановил признать недостоверной информацию, которая была распространена в Верховной Раде о ходе и результатах расследования уголовного дела по факту умышленного убийства журналиста Гонгадзе, а также в статьях ряда украинских СМИ, в частности в еженедельнике МВД "Именем Закона", в 2000 году.

Таким образом, как прибавил адвокат, МВД Украины, а также Джига должны опровергнуть распространенную информацию о том, что Гонгадзе имел привычку одалживать у друзей небольшие суммы денег и не возвращать их, у него был долг в размере 5 тыс. долларов; он в течение последних трех месяцев жизни не платил за арендованную им квартиру, одолжил большую сумму денег и выехал за пределы Украины, а также информацию о том, что он как гражданин Украины принимал участие в грузино-абхазском конфликте в 1993 году в составе грузинской армии, совершив тем самым преступление, а также о том, что, находясь в Турции, он арендовал автомобиль, попал в ДТП, отдал внутренний украинский паспорт в качестве залога и не рассчитался за ремонт автомобиля.

Кроме того, суд решил взыскать с МВД и Джиги в интересах Леси Гонгадзе по 1 грн морального ущерба.

Сумму морального ущерба Король на пресс-конференции объяснил тем, что Леся Гонгадзе не хотела, чтобы украинцы считали, что мать наживается на имени погибшего сына.

По словам адвоката Гонгадзе, суд вынес решение 18 июня этого года.

Справка УНИАН. Убийство Г.Гонгадзе было совершено осенью 2000 года.