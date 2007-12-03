Партия регионов намекает Яценюку, что все могло быть по-другому

Партия регионов не будет принимать участия в голосовании по кандидатуре спикера Верховной Рады. Об этом заявил Михаил Чечетов, депутат ВР от Партии регионов в программе "Киевский час" на канале RTVi.

По словам Чечетова, Партия регионов ничего не имеет против Арсения Яценюка, кандидатуру которого демократическая коалиция рассматривает в качестве спикера парламента, но "но здесь речь идет не об оценке конкретного человека, а о политической ответственности". "Политической ответственностью" Чечетов назвал способность коалиции провести голосование самостоятельно, без ПР.

Чечетов заверил, что "если бы Партия регионов была ядром правящей коалиции (поскольку мы являемся победителями выборов), тогда бы точно так же с симпатией рассматривалась кандидатура Яценюка, и он бы имел большие шансы на поддержку", но в нынешней ситуации "ПР будет проверять на прочность вновь созданную коалицию".

"Вряд ли выдержит экзамен на прочность коалиция, созданная по инициативе лидеров,... палочным методом – из-под палки загоняли, и еще смирительную рубашку в виде императивного мандата одевали на каждого депутата, чтоб он не убежал и от ноги Тимошенко не отошел", - сказал представитель ПР.

"Сейчас, когда речь идет о политической ответственности, пусть сама коалиция продемонстрирует свою силу и в соответствии с регламентом проголосует тайным голосованием за избрание господина Яценюка на пост спикера. Это первый экзамен, второй будет голосованием на пост премьер-министра. Если голосование пройдет успешно, мы официально объявляем, что мы уходим в оппозицию", - сообщил Чечетов.

"Мы вообще не будем принимать участие в голосовании", - заявил Чечетов. На вопрос ведущего, 100% ли это решение, он ответил: "Конечно. Если не избирают, мы их поздравляем и уходим в оппозицию".

Newsru.ua