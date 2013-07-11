Спикер Госдумы: РФ ведет консультации с Украиной о вступлении в Таможенный союз

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом спикер Госдумы России Сергей Нарышкин сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Что касается интеграционного выбора Украины, то Россия, конечно, проводит с нашими украинскими партнерами интенсивные консультации в части, касающейся интеграции Украины в интеграционные объединения, которые создаются на пространстве СНГ, прежде всего, Таможенный союз, Единое экономическое пространство», - сказал Нарышкин.

«Не скрываю - конечно, мы заинтересованы в том, чтобы Украина более интенсивно включилась в эту работу, потому что интерес здесь взаимный, интерес у всех стран, которые ныне входят в состав Таможенного союза, и экономический интерес Украины», - считает он.

По словам Нарышкина, чем больше суммарный объем экономик государств, входящих в то или иное интеграционное объединение, тем больший экономический эффект от участия в этом объединении для каждой из стран. «Поэтому экономический интерес есть и у нас, есть и с украинской стороны»,- считает он.

Нарышкин сообщил, что действует большая межпарламентская комиссия, и в течение полутора лет работы Госдумы шестого созыва довольно активно обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества.

Также спикер Госдумы считает, что «двустороннее сотрудничество между Россией и Украиной находится на достаточно высоком уровне».

Как сообщал УНИАН, 31 мая премьер-министр Украины Николай Азаров и глава Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко подписали меморандум об углублении взаимодействия между ЕЭК и Украиной. Меморандум предусматривает предоставление Украине возможности иметь представителя в ЕЭК и получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе с 2015 года.

Украина может присоединиться к большинству документов, которые регламентируют работу Таможенного союза и Единого экономического пространства.

В то же время, Украина планирует подписать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом в ноябре на саммите в Вильнюсе.

ЕЭК создана решением президентов России, Беларуси и Казахстана в конце 2011 года как единый постоянно действующий регулирующий орган Таможенного союза и Единого экономического пространства (на сегодняшний день в состав входят РФ, Беларусь, Казахстан с возможностью присоединения других стран). Имеет статус наднационального органа управления. Организация не подчинена какому-либо из правительств трех стран. Решения обязательны для выполнения на территории трех стран.

С 1 января 2012 года на территории России, Беларуси и Казахстана начала работать новая интеграционная структура - Единое экономическое пространство (ЕЭП). ЕЭП должно стать важной вехой на пути к созданию большего интеграционного объединения - Евразийского экономического союза, идею которого еще в 1994 году предложил Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Евразийский экономический союз планирует начать свою работу с 1 января 2015 года.