В ПР думают, что они в сентябре успеют принять все законы для ассоциации с ЕС
Верховная Рада вернется к рассмотрению необходимых для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС законопроектов в сентябре и успеет их принять до октября, если оппозиция не будет прибегать к блокированию.
Об этом заявил народный депутат от Партии регионов Евгений Мураев в эфире «5 канала».
«Для того, чтобы законы были взвешены, они должны быть тщательно проработаны, более того они должны пройти Венецианскую комиссию, и должны быть согласованны с ОБСЕ. После выполнения всех рекомендаций, адаптации законов, после того, как они будут выверены, мы безусловно их внесём, и в сентябре рассмотрим», – говорит регионал.
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«Саммит "Восточного партнёрства" будет у конце ноября, в октябре уже наверное будет вынесено решение Совета Европы по судьбе Украины. Я думаю, что до октября мы успеем отработать все законодательные инициативы и привести их в соответствие с европейскими нормами. У нас достаточно времени, если оппозиция не будет блокировать парламентский зал, и мы будем плодотворно работать», – заявляет Мураев.