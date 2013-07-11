Милиция усилила охрану КГГА

Столичная милиция призывает участников массовых мероприятий возле КГГА соблюдать правопорядок.

Об этом говорится в сообщении киевской милиции, которое приводит Украинская правда.

Накануне в КГГА поступило 9 заявок от организаторов таких мероприятий, в которых примут участие, по предварительным подсчетам, более 3 тысяч человек.

Киевская милиция подготовила соответствующие расчеты сил и средств для обеспечения охраны общественного порядка.

"Для безопасности граждан и поддержания правопорядка, сотрудники милиции в пределах предоставленных законодательством полномочий, будут реагировать на каждый противоправный поступок независимо от принадлежности правонарушителей к той или иной политической силе или организации", - предупредили в милиции.

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Правоохранители обращаются к организаторам и участникам мероприятий с просьбой соблюдать установленный законом порядок проведения митингов и демонстраций, не нарушать общественный порядок, не провоцировать конфликтных ситуаций и не подстрекать митингующих к незаконным действиям.

Кроме того, МВД просит "содействовать работникам милиции в охране общественного порядка".

"За совершение противоправных действий виновные лица будут нести предусмотренную законодательством уголовную и административную ответственность", - предупредили в милиции.

В свою очередь, как написала в своем Facebook пресс-секретарь Арсения Яценюка Ольга Лаппо, "Усилена охрана КГГА. Визуально немного. Но на Лютеранской - 6 автобусов с Беркутом".