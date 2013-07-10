Яценюку подарили морковь на суде по делу Титушко

Как передает корреспондент УНИАН, присутствующие в зале заседания люди, пришедшие поддержать Титушко, вручили Яценюку две морковки, пояснив, что это для него витамины.

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Яценюк поблагодарил и не отказался принять такой подарок.

Вместе с тем, не все журналисты смогли попасть в зал судебных заседаний из-за большого количества сторонников Титушко, часть представителей СМИ остались в коридоре.

Как сообщал УНИАН, 18 мая во время митинга оппозиции неизвестные в спортивных костюмах до крови избили журналистку «5 канала» Ольга Сницарчук и фотографа газеты «КоммерсантЪ-Украина» Влада Соделя. Это происходило на глазах милиционеров, которые не защищали журналистов, хотя те обращались за помощью.

По делу о нападении на журналистов будут судить четырех человек.