Депутат: Козовая может стать второй Врадиевкой

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, комментируя журналистам инцидент в Козовой 7 июля, в результате которого местный житель обвиняет инспекторов ГАИ в задании ему тяжелых телесных повреждений.

«Когда что-то происходит, то у нас милиция всегда белая и пушистая. Козовая может стать второй Врадиевкой. Вот читаю официальную позицию милиции: парни были все пьяные, сами оказывали сопротивление и сами падали. Как в том анекдоте: и так 20 раз. Эта информация – полный абсурд. Милиция будет покрывать своих преступников, будут запугивать. А Врадиевка, собственно, произошла из-за того, что люди молчали. Главное, чтобы люди не боялись, тогда лишь можно будет побороть массовые безобразия правоохранителей», – убежден Кайда.

В свою очередь, начальник сектора профилактической работы областного управления Госавтоинспекции Василий Барановский во время беседы с корреспондентом УНИАН отметил, что пассажира остановленного в Козовой автомобиля никто не бил.

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«Это видео, которое выложили в Интернете – водителя там нет, он уже находился в медицинском заведении, где у него устанавливали степень опьянения. А неадекватный пассажир бил служебную машину милиции, пинал ее, это видно на видео. Инспекторы людей не били, а вызывали следственно-оперативную группу, которая доставила молодых людей в райотдел для выяснения обстоятельств», – сказал Барановский.

В секторе общественных связей областного управления милиции утверждают, что пострадавший, который написал заявление в прокуратуру, хотел ударить работника милиции, тот уклонился, в результате чего молодой человек упал на асфальт. При этом, якобы, и получил тяжелые телесные повреждения.

Как сообщал УНИАН, прокуратурой Козовского района начато уголовное производство по ч.2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины в отношении работника Госавтоинспекции Козовского району по факту превышения служебных полномочий, которое сопровождалось нанесением телесных повреждений местному жителю.

Производство начато по обращению пострадавшего.

В то же время в милиции опровергают информацию о том, что инспекторы избили мужчину.